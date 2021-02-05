В Кыргызстане арестован второй за неделю бывший премьер

Бывший премьер-министр Кыргызстана, депутат парламента Кубанычбек Жумалиев задержан по подозрению в коррупции, сообщил Интерфакс со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

«В рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата парламента Жумалиева, который уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей „Коррупция“ УК Кыргызстана», — говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

В спецслужбе отметили, что Первомайским районным судом Бишкека в отношении Жумалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на период следствия.

По данным следствия, Жумалиев, являясь депутатом и одновременно фактическим владельцем Международного медицинского университета в Кыргызстане, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

«При этом, лицензионной комиссией первоначально было отказано в выдаче лицензии медицинскому институту в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства. Однако, при воздействии Жумалиева на руководство министерства образования и науки, указанное заключение комиссии было изменено в положительную сторону», — пояснили в пресс-службе.

В ГКНБ заявили, что помимо этого установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Жумалиева, а также аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.

«На данный момент установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации», — добавили в спецслужбе.

Жумалиев в 1996-1998 годы занимал пост премьер-министра Кыргызстана. С 2015 года — депутат парламента страны от фракции «Бир Бол» (Будь един).

Между тем 26 января был задержан и 28 января арестован другой бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

По данным спецслужбы, будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения «Кумтор» — Ред.) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

Абылгазиев возглавил правительство Кыргызстана в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.