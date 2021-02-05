Войти
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
позиция
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году
энергетика
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

В Кыргызстане арестован второй за неделю бывший премьер

556
В Кыргызстане арестован второй за неделю бывший премьер

Бывший премьер-министр Кыргызстана, депутат парламента Кубанычбек Жумалиев задержан по подозрению в коррупции, сообщил Интерфакс со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ).

«В рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата парламента Жумалиева, который уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей „Коррупция“ УК Кыргызстана», — говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

В спецслужбе отметили, что Первомайским районным судом Бишкека в отношении Жумалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на период следствия.

По данным следствия, Жумалиев, являясь депутатом и одновременно фактическим владельцем Международного медицинского университета в Кыргызстане, путем оказания давления и используя свое политическое влияние в лоббировании законопроектов в сфере образования, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

«При этом, лицензионной комиссией первоначально было отказано в выдаче лицензии медицинскому институту в связи с несоответствием установленным требованиям законодательства. Однако, при воздействии Жумалиева на руководство министерства образования и науки, указанное заключение комиссии было изменено в положительную сторону», — пояснили в пресс-службе.

В ГКНБ заявили, что помимо этого установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Жумалиева, а также аффилированных с ним лиц и хозяйствующих субъектов.

«На данный момент установлены порядка 78 объектов недвижимости и различные компании, в том числе торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были выведены в частную собственность путем приватизации», — добавили в спецслужбе.

Жумалиев в 1996-1998 годы занимал пост премьер-министра Кыргызстана. С 2015 года — депутат парламента страны от фракции «Бир Бол» (Будь един).

Между тем 26 января был задержан и 28 января арестован другой бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

Читайте также: Венгрия может начать вакцинацию «Спутником V» уже на следующей неделе

По данным спецслужбы, будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения «Кумтор» — Ред.) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

Абылгазиев возглавил правительство Кыргызстана в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.

коррупция, Кыргызстан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 февраля 2021
Четверг, 4 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016