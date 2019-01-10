Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной мира

После развода с главой Amazon Джеффом Безосом его жена Маккензи Безос может стать самой богатой женщиной мира с состоянием около $69 млрд, пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что условия, на которых пара будет делить имущество, включая 16-процентную долю в Amazon, неизвестны. Но опрошенные Bloomberg юристы пояснили, что без соглашения о разделе имущества супруги, скорее всего, будут делить активы пополам.

Состояние Безоса, по данным на начало января 2019 года, Bloomberg оценил в $137 млрд. Forbes приводит похожие данные. При этом на пике активы миллиардера оценивались в сумму, превышающую $150 млрд.

Примечательно, что большинство из 66 женщин, вошедших в рейтинг миллиардеров Bloomberg, стали владельцами больших состояний в результате смерти супруга или развода. Только шестеро из них заработали состояние самостоятельно.

Самой богатой женщиной мира сейчас считается внучка основателя производителя косметики L’Oreal Франсуаза Беттенкур Майерс: ее активы оцениваются в $45,6 млрд.

Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе 9 января 2019 года. «Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах... Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — говорилось в их совместном заявлении.