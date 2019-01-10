Кравцов стал на три года полноценным руководителем «Укрзализныци»

Кабинет министров назначил Евгения Кравцова председателем правления «Укрзализныци» сроком на три года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг. До этого Кравцов был и. о. председателя правления УЗ.
Во время заседания он отчитался о результатах работы компании в 2018 году и представил планы на текущий год пишет ЭП.
Напомним, на заседании 12 декабря наблюдательный совет утвердил Порядок отбора кандидатов на должность главы УЗ, его заместителей и членов правления.
В соответствии с уставом «Укрзализныци», глава правления назначается и освобождается с должности общим собранием на основании предложений (представления) наблюдательного совета.
Руководствуясь положением устава, наблюдательный совет не проводил конкурс на избрание главы правления УЗ, а утвердил решение и подготовил распоряжение о назначении Кравцова на эту должность сроком на три года. Кроме того, этим распоряжением Кравцов освобождается с должности члена правления.
Главой наблюдательного совета «Укрзализныци» является Шевки Аджунер.
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