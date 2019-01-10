В Беларуси задержали организаторов договорных спортивных матчей

Милиция Беларуси задержала членов международной преступной группы, которые организовывали договорные матчи, об этом сообщает МВД страны.

Операция прошла 5 января в Минске и Могилеве, ее проводили сотрудники главного управления Министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. По данным МВД, члены преступной группы занимались организацией и проведением таких матчей в различных игровых командных видах спорта (каких именно, в сообщении ведомства не уточняется).

«Злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат, — заявили в МВД. — Незаконную денежную прибыль участники серых схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии».

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Трое подозреваемых находятся под стражей, белорусская милиция устанавливает остальных участников преступных схем.

В свою очередь Следственный комитет Беларуси сообщил, что трое задержанных были профессиональными спортсменами, не уточнив, о каких именно видах спорта идет речь.

Это не первое подобное задержание в Беларуси за последние годы: в июле 2016-го правоохранительные органы сообщали о схеме договорных матчей чемпионата страны по футболу в высшей и первой лигах. Тогда МВД уточняло, что в преступную группу входили гражданин Украины, шесть граждан Беларуси, в том числе представители тренерского штаба и игроки ФК «Луч».

Напомним, что сегодня же стало известно о раскрытии в Испании преступной группировки, которая занималась подкупом профессиональных теннисистов для дальнейшей подтасовки матчей.