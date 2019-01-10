В Испании раскрыта группировка, подкупавшая теннисистов для организации договорных матчей

Гражданская гвардия Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась подкупом профессиональных теннисистов для дальнейшей подтасовки матчей. Об этом сообщили в четверг правоохранительные органы пиренейского королевства.
По их информации, стражи порядка задержали 15 подозреваемых. Всего по делу проходят 83 человека, в том числе 28 спортсменов, один из которых участвовал в последнем Открытом чемпионате США по теннису.
Как считает следствие, преступная группировка подкупала теннисистов, чтобы в дальнейшем координировать спортивные ставки на матчи. В ходе операции проведено 11 обысков в девяти испанских провинциях. В результате изъято €167 тыс., документы, компьютеры.
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