В Британии подготовили сразу два законопроекта о новом референдум по Brexit

В британский парламент на этой неделе могут внести два законопроекта для проведения нового референдума по выходу страны из Евросоюза. Об этом сообщает Independent со ссылкой на свои источники.

«Высокопоставленные депутаты готовы на этой неделе сделать первые шаги в парламенте в вопросе проведения нового референдума по Brexit», — говорится в сообщении.

По данным Independent, парламентарии могут уже в эту среду внести два законопроекта, регулирующие юридические аспекты нового референдума и содержание текста бюллетеня.

Ранее, 11 января, в правительстве Великобритании сообщили, что страна может и не выйти из Европейского Союза 29 марта из-за того, что для этого нужно принять много законов.

Как известно, 15 января парламент Великобритании проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре 2018 года.

Официальной датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта этого года.