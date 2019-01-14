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За 12 лет Суркис так и сумел выстроить пирамиду украинского футбола, - СМИ

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За 12 лет Суркис так и сумел выстроить пирамиду украинского футбола, - СМИ

Главным направлением деятельности любой национальной федерации футбола является развитие детского и любительского футбола. Эту задачу с треском провалил Григорий Суркис, который провел в кресле президента Федерации Футбола Украины 12 лет. Об этом пишет профильное футбольное издание pravda.football.

«За 12 лет во время своей каденции в ФФУ он так и не сумел выстроить стройную пирамиду отечественного футбола, основой которой является детский и любительский футбол (собственно, это одни из главных направлений работы любой национальной федерации). ФФУ так и не удосужилась разработать и найти источники финансирования программы развития футбола (хотя возможностей было более чем предостаточно, учитывая тогдашнее политическое влияние ГМС), не уделялось внимание инфраструктуре», — говорится в материале.

Возглавляя ФФУ, Суркис якобы не только бездействовал, но и целенаправленно уничтожал украинский футбол.

«Прокуратура до сих пор ищет пропавших 2 млн евро, которые Суркис украл у клубов в обмен на обещание построить базу в Гореничах», — пишет издание.

Не добился успехов Суркис и на профессиональном поприще.

«Длительное время ФФУ постоянно конфликтовала с ПФЛ на почве судейства, которое полностью контролировалось людьми Суркиса (одним из наиболее одиозных был Сергей Татулян)», — говорится в материале.

Единственная заслуга Суркиса — завоевание Украиной права на проведение Евро-2012.

«Евро пришло и ушло, а вопрос — было бы лучше для отечественного футбола, если бы им так долго не руководил Суркис, или нет, остается открытым», — отмечает СМИ.

И хотя сегодня для Суркиса наступили новые времена и обстоятельства — играть по новым правилам он не хочет.

«Как следствие — необъявленная информационная война против главы ФФУ, преследующая вполне конкретные и понятные цели», — считает издание.

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Напомним, Григорий Суркис стремился стать делегатом от Украины на выборы в Исполком УЕФА, однако ФФУ его не выдвинула по причине того, что функционер не является ее активным членом.

Также напомним, что президент ФФУ Андрей Павелко является одним из кандидатов, претендующих на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА.

футбол, Григорий Суркис
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