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Бельгийский пилот признался, что в 1961 году сбил в Африке самолет генсека ООН

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Бельгийский пилот признался, что в 1961 году сбил в Африке самолет генсека ООН

Бельгийский летчик Ян Ван Риссегем признался в том, что командовал истребителем, сбившим в 1961 году над Северной Родезией (ныне Замбия) самолет, в котором находился тогдашний генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршёльд. Об этом сообщает газета De Morgen со ссылкой на слова бывшего бельгийского десантника Пьера Коппенса.

«Я знаю, что Ян Ван Риссегем сбил самолет, потому что он мне сам рассказал об этом», — утверждает Коппенс, проживающий в настоящее время в Испании. Издание поясняет, что десантник познакомился с умершим в 2007 году Ван Риссегом во время своей стажировки, которая проходила с апреля по июнь 1965 года в аэропорту Моорзеле недалеко от бельгийского города Кортрейка. Именно там Ван Риссегем работал пилотом.

Хаммаршёльд и 15 его спутников погибли в ночь с 17 на 18 сентября 1961 года в авиакатастрофе близ Ндолы (в то время — территория Северной Родезии, а ныне — Замбия). Дипломат направлялся на переговоры с лидером сепаратистов в конголезской провинции Катанга Моизом Чомбе. Обломки самолета Douglas DC-6 (регистрационный номер SE-BDY) были найдены в 15 км от аэропорта. Выдвигались разные версии катастрофы, но точная ее причина так и не была установлена.

В 2017 году появились новые сведения, согласно которым, самолет мог быть сбит с воздуха. В результате ГА ООН приняла резолюцию, в которой постановила провести новое расследование обстоятельств трагедии 1961 года.

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В декабре 2018 года генеральная Ассамблея (ГА) ООН заявила, что изучит новые данные об обстоятельствах авиакатастрофы. Заместитель генерального секретаря по правовым вопросам Мигель де Шерпа Суареш, выступая на заседании ГА, сообщил, что из девяти запрошенных стран своих представителей для участия в расследовании согласились назначить Бельгия, Германия, Канада, Франция, Россия, Швеция и США, в то время как Великобритания и ЮАР этого не сделали. Участвующие в рабочей группе страны согласились предоставить ООН свои разведданные, которые могли бы пролить свет на обстоятельства гибели генсека.

ООН, Бельгия, Даг Хаммаршёльд
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