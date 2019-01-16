Правительство рассмотрит вопрос передачи в коммунальную собственность Криворожской, Днепровской, Николаевской и Херсонской ТЭЦ

Кабинет министров временно исключил четыре теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) из перечня объектов большой приватизации и поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с местными властями изучить вопрос их передачи в коммунальную собственность.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, обращения с просьбой по передаче ТЭЦ в коммунальную собственность поступили от местных властей, передает Интерфакс-Украина.

Криворожский горсовет просит передать ему Криворожскую ТЭЦ, Каменский горсовет — Днепровскую ТЭЦ, Николаевский горсовет — Николаевскую ТЭЦ, Херсонский горсовет — Херсонскую ТЭЦ.

«Это правильно, это профессионально...Снизится себестоимость, когда всю производственную базу объединить в единую систему», — констатировал премьер-министр, говоря о целесообразности такой передачи и построении единого комплекса по обеспечению городов теплоэнергией.