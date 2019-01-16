Иностранцы снова начали скупать украинские госбумаги

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"Нерезиденты вновь заинтересовались ОВГЗ и приобрели днем ранее бумаги на 150 млн долларов (в эквиваленте - ред)", - сказал он.

Чурий выразил уверенность, что открытие счета международного депозитария в депозитарии Национального банка упростит доступ нерезидентов на рынок ОВГЗ и сделает этот инструмент еще более привлекательным для иностранных инвесторов.

Напоминим, что 15 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 5,595 миллиарда гривен, 142,5 миллиона долларов и почти 4 миллиона евро.

В 2018 году Национальный банк с беспокойством относился к активному притоку капитала нерезидентов. Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривны.