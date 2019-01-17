Android 10 Q: появятся ночной и десктопный режимы

Ресурс XDA Developers выложил изображения ранней сборки Android 10 Q — следующей крупной версии операционной системы Google, которая должна выйти позднее в этом году. Самым значимым визуальным изменением стало появление полноценного «ночного режима»: если в Android 9 Pie при переходе из светлой в темную тему меняется оформление только шторки уведомления и лончера приложений, то в 10 Q перекрашиваются все элементы интерфейса.
Настройки приватности станут более гибкими. В последних релизах Android компания Google и так ужесточила правила, разрешив пользователям отключать приложениям доступ к камере и микрофону в фоновом режиме. 10 Q идет еще дальше, добавляя настройку «разрешить только во время использования приложения». Эта опция позволит, например, открыть картам доступ к геолокации только когда программа открыта на экране.
Судя по скриншотам, 10 Q следует ожидать появления десктопного режима — как Samsung DeX или функция Easy Projection в EMUI. По-видимому, при подключении устройства к компьютеру или внешнему монитору интерфейс нового Android будет автоматически адаптироваться к большому экрану. Также 10 Q будет поддерживать функцию записи происходящего на экране.
Google рассказала об основных возможностях Android 9 Pie в мае прошлого года, так что анонс 10 Q можно ожидать примерно в это же время. И Android Pie, и его предшественник Oreo была выпущены в августе.
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