Украинский лоукостер SkyUp обнародовал свои правила провоза багажа

Авиакомпания SkyUp опубликовала детальные правила перевозки ручной клади и багажа на своих рейсах. Об этом сообщает avianews.com.

Правила предусматривают, что пассажиры могут брать на борт бесплатно один предмет ручной клади, вес которого не превышает 7 кг, а габариты по сумме трех измерений — 115 см.

В случае, если эти нормы превышены, сверхнормативная ручная кладь перевозится в качестве багажа, за что пассажирам необходимо будет заплатить специальный сбор.

В дополнение к основному предмету на борт можно взять дамскую или мужскую сумку, папку для бумаг, пальто или плащ, зонт или трость, книгу или журнал, детское питание, детскую дорожную люльку или коляску. Общий вес дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.

В случае, если билет включает перевозку багажа, пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см по сумме трех измерений. Норма багажа для детей до 2 лет составляет 10 кг.

Если пассажир захочет сдать в багаж дополнительный чемодан, он должен заплатить сбор 25 евро при перевозке сумки до 23 кг и 40 евро, если чемодан весит от 23 до 32 кг.

Напомним, что с 15 января 2019 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» ужесточила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.