Airbus намерен закрыть свои предприятия в Британии в случае жесткого Brexit

Европейская корпорация Airbus может отказаться от производства в Великобритании в случае, если страна покинет Европейский союз (ЕС) без соглашения. Об этом в четверг заявил в видеообращении генеральный директор компании Томас Эндерс.

«Если произойдет Brexit без соглашения, нам в Airbus придется принять очень болезненные решения для Великобритании Авиастроительная промышленность — это долгосрочный бизнес, и нас могут вынудить перенаправить будущие инвестиции в случае жесткого Brexit. Будьте уверены, есть множество стран, которые будут рады делать крылья для Airbus», — заявил Эндерс.

Как отмечается в справке к обращению, штат сотрудников компании в Великобритании превышает 14 тыс. человек. Помимо этого, порядка 4 тыс. британских компаний сотрудничают с Airbus, предоставляя авиагиганту услуги, компоненты и материалы. Годовой оборот компании в Великобритании составляет порядка 6 млрд фунтов стерлингов ($7,83 млрд).

Выход Великобритании из ЕС без соглашения, так называемый жесткий Brexit, считается наиболее неблагоприятным вариантом для королевства. При наихудшем сценарии он означает одновременное прекращение членства страны в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке (ЕЕР), и, по мнению некоторых экспертов, обойдется стране минимум в €73 млрд в год. По оценкам многих специалистов, отсутствие обеспечения упорядоченности потоков товаров и капитала между королевством и ЕС может привести к катастрофическим последствиям.