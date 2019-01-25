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СМИ: Слова Гриценко о том, что уголовное дело в ГБР его не касается, оказались неправдой

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СМИ: Слова Гриценко о том, что уголовное дело в ГБР его не касается, оказались неправдой

Во вторник, 22 января, ряд СМИ сообщили, что в ГБР открыли уголовное производство в отношении действий Анатолия Гриценко на посту министра обороны, связанного со скандальной землей в Конча-Заспе, в отчуждении которой за бесценок журналисты ранее обвиняли экс-министра обороны. Однако уже 23 января пресс-служба Гриценко обнародовала опровержение этой новости, заявив, что это — фейк, и производство не имеет никакого отношения к Гриценко. Проверка показала, что пресс-служба Гриценко обнародовала неправдивую информацию — дело о которой стало известно в СМИ, касается именно Гриценко и его действий на посту министра обороны, сообщает «Перший Діловий Телеканал».

СМИ, опубликовавшие новости о деле в отношении действий Гриценко, ссылались на выписку из ЕРДР по делу № 6201800000000020, открытой по ст. 364 ч.1. «Злоупотребление властью или служебным положением». В кратком изложении обстоятельств по этому делу в ЕРДР отмечалось: «Должностные лица Министерства обороны Украины в течение 2005 года выдали приказы о передаче военного имущества (целостных имущественных комплексов, военных городков на территории городов Киева и Одессы) государственному предприятию МОУ „Инвестжитло“, чем изменили статус военного имущества на государственное, и в дальнейшем выдали разрешение на его реализацию, что привело к отчуждению указанного имущества в нарушение ст. 6 Закона Украины „О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины“ без разрешения Кабинета министров Украины».

В выписке заявителем по этому делу было указано ОО «Центр расследование коррупционных схем».

Чтобы проверить, действительно ли это дело касается Гриценко, были отправлены соответствующие запросы в ГБР и к заявителю по этому делу с просьбой прояснить ситуацию с противоречивыми сообщениями в СМИ и опровергнуть или подтвердить информацию о том, что в материалах уголовного производства речь идет именно о действиях Анатолия Гриценко.

Быстрый ответ от ГБР получить не удалось, однако он поступил от заявителя, который четко подтвердил, что по возбужденному уголовному делу по № 6201800000000020 речь идет именно о незаконных действиях Анатолия Гриценко.

Так, в ответе от «Центра расследования коррупционных схем» подтвердили, что выписка из ЕРДР не фейк, и что производство было возбуждено на основе проведенного ими расследования относительно незаконных действий Анатолия Гриценко.

В результате расследования в центре пришли к выводу, что действия Анатолия Гриценко имеют признаки преступления, поэтому и обратились с собранными материалами в ГБР.

Предоставленые в ГБР материалы расследования и доказательства содержали 77 листов и указывали на то, что в действиях Анатолия Гриценко были все признаки уголовного преступления.

Именно по этим материалам и было начато уголовное производство, о котором Анатолий Гриценко заявил, что не имеет к нему никакого отношения. Об этом центр получил официальный ответ от ГБР.

Таким образом, удалось подтвердить информацию, в ГБР расследуются обстоятельства, по материалам которых обвиняется именно Анатолий Гриценко, и то, что пресс-служба самого «честного» кандидата в президенты обнародовала ложную информацию, пытаясь манипулировать обстоятельствами дела и обелить своего шефа, отмечает издание.

коррупция, Анатолий Гриценко
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