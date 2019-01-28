ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта.

Как передает «Интерфакс-Украина», на заседании в понедельник ЦИК приняла соответствующие решения по кандидату от партии «Свобода» Руслану Кошулинскому и члену партии «Гражданский рух Спильна справа», руководителю общественной организации «Центр оборонных реформ» Александру Данилюку, который идет на выборы как самовыдвиженец.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24.