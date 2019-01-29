Коболев пообещал отдавать всю зарплату и бонусы на благотворительность

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев решил отдавать с февраля и до конца года свои доходы на благотворительность. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Я был и остаюсь глубоко убежденным в том, что рыночные зарплаты являются обязательно условием качественного управления любой компанией, включая государственные. Не всегда достаточным, но точно обязательным. К сожалению, тема моей заработной платы и премий стала политической: очень многие политики-популисты стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов. Результатом чрезмерной политизации этого вопроса стала недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета, по сути ставя под сомнение всю реформу корпоративного управления государственных компаний. Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые буду получать в Нафтогазе (заработную плату, премии и „бонусы“ ) в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность», — подчеркнул Коболев.

Он уточнил, что средства будут направляться в равных пропорциях трем организациям: «Народный тыл» — в поддержку семей погибших воинов, «Вернись живым» — в поддержку армии и «Таблеточки» в помощь детям с онкологическими заболеваниями.

По словам главы НАК «Нафтогаз Украины», он выбрал именно эти организации, поскольку уверен, что деньги будут использованы прозрачно и с пользой. При этом он оставил за собой право изменять этот перечень и пропорцию распределения средств.

«Неизменным останется только процент от доходов к перечислению — 100%, о чем обещаю минимум раз в месяц отчитываться на своей ФБ-странице», — добавил Коболев.

Отдельно он обратил внимание на то, что требовать от руководителей других государственных компаний такого же решение было бы несправедливо.

«Я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с Газпрома 2,1 млрд долл. США в пользу Нафтогаза. Поэтому считаю, что могу себе это позволить», — резюмировал глава Нафтогаза.