Разведка США заявила об угрозе украинским выборам

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс считает, что Россия будет использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.
Об этом он заявил 29 января во вступительной речи на слушаниях в комитете Сената США по делам разведки.
«Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине», — сказал Коутс.
По его словам, Россия также продолжит вести информационную войну против демократии и будет использовать социальные сети для достижения своих целей.
Директор Нацразведки США подчеркнул, что захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе является примером готовности Кремля нарушать нормы международного права для запугивания своих соседей и достижения своих целей.
Он также заявил, что разведсообщество Соединенных Штатов не видит явного лидера в рамках президентской кампании на Украине.
«Множество кандидатов на пост президента, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера могут предоставить соперникам президента Украины Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и начинающим политикам возможность привлечь практически не определившийся украинский электорат», — считает Коутс.
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