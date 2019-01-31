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Гриценко подал в суд иск против ЦИК

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Гриценко подал в суд иск против ЦИК

Кандидат в президенты и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК», — заявил Гриценко

По его словам, согласно закону, суд должен рассмотреть этот иск в сжатые сроки — в течение двух дней.

«Надеюсь, суд отменит это абсурдное требование — невиданное в Украине еще никогда», — говорит политик.

Ранее Гриценко отмечал, что закон предоставляет ему как кандидату право проверить Государственный реестр избирателей, «чтобы предотвратить возможные фальсификацией со стороны власти, которая этот реестр ведет».

Гриценко сообщил, что в ЦИК ему выдали реестр и код для доступа к нему, однако предупредили, что работать с реестром он может только в здании ЦИК.

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По информации Гриценко, новый порядок ЦИК нынешнего состава утвердил 25 октября 2018 года. В этих изменениях Гриценко подозревает СБУ и Петра Порошенко, который назначает председателя Службы безопасности.

ЦИК, Анатолий Гриценко
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Четверг, 31 января 2019
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