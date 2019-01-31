США не видят фаворита президентской гонки в Украине

Спецпредставитель США по Украине подчеркнул, что Вашингтон будет работать с любым демократически избранным лидером.

США пока не видят явного фаворита в президентской гонке в Украине, готовы работать с любым демократически избранным лидером страны. Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил журналистам в четверг во время телефонного брифинга.

Говоря о кандидатах в президенты Украины, Волкер подчеркнул, что, согласно опросам, рейтинг популярности «ни у кого из них не достиг 20% или выше».

«Поэтому на данном этапе совершенно непредсказуемо, кто сможет на самом деле победить. Еще раз хочу подчеркнуть, что Украина является демократической страной, мы будем работать с любым демократически избранным лидером, который возглавит ее после этих выборов», — отметил он.