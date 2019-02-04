Премьер Сербии и ее партнерша ждут ребенка

У премьера Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич вскоре должен родиться ребенок. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на издание Blic.

Сообщается, что партнерша главы правительства Сербии прошла процедуру амбулаторного оплодотворения, и она уже несколько месяцев не появляется на публике вместе с Брнабич.

В Клиническом центре радиологии и магнитного резонанса, где работала Джурич, объяснили, что и взяла декретный отпуск на время беременности.

Пара не любит публично говорить о своей личной жизни, поэтому пол их первенца не разглашается.