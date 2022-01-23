В Сербии Фонд Рокфеллера обвинили в намерении свергнуть правительство

Экологические протесты, которые продолжаются в Сербии с осени прошлого года против проекта по производству лития, финансируются зарубежными фондами, которые таким образом хотят свергнуть правительство страны, заявил в интервью Pink TV президент Сербии Александр Вучич. Одной из таких организаций он назвал Фонд Рокфеллера.
По словам Вучича, Фонд Рокфеллера «дает деньги» одному из организаторов протестных акций Саво Манойловичу. «Эти иностранные фонды помогают свергнуть правительство в Сербии. ...как я уже сказал, эти протесты не имеют ничего общего с экологией», — подчеркнул президент.
О том, что экологические протесты в Сербии финансируются из-за рубежа, говорила также премьер-министр Сербии Ана Брнобич. Она заявляла, что Манойлович получил $25 тыс. от Фонда Рокфеллера. Кроме того, в числе организаций, финансирующих, по ее мнению, протесты в Сербии Брнобич называла USAID (Агентство США по международному развитию), фонд «Открытое общество» (основан Джорджем Соросом), «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), Британский совет и другие организации.
Протесты в Сербии начались из-за планов австралийско-британского концерна Rio Tinto разрабатывать литиевое месторождение на западе страны. Инвестиции оценивались в $2,4 млрд. Правительство Сербии согласилось передать концерну права на разработку рудника.
Экологические активисты заявили, что это приведет к ухудшению экологической обстановки, в частности, загрязнению почвы и воды, несмотря на заверения концерна соблюдать экологическое законодательство. Они провели серию акций против проекта, в том числе блокировали ключевые автомагистрали, включая те, что идут в Белград и Нови-Сад.
В итоге власти приняли решение отказаться от проекта Rio Tinto и отозвать у концерна все лицензии на освоение месторождения. Международная компания в ответ заявила, что проверит законность такого шага.
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