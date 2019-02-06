В 11 регионах страны грипп уже превысил эпидемический порог

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 регионах Украины. Показатели заболеваемости среди взрослых снизились, среди детей — выросли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
«В течение 5-й недели 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек 62,6% из которых — дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, а среди детей до 17 лет — увеличился на 14,6%. Эпидемические пороги превышены в 11 областях, а больше всего — в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской (на 91,6%)», — информируют эпидемиологи.
Отмечается, что в стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение.
«По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 153 образцов материалов в 35,9% получены положительные результаты по гриппу, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A», — отметили в ЦОС.
Напомним, что по прогнозам ведущих украинских инфекционистов в эпидемическом сезоне 2018-2019 гг. в Украине будет циркулировать агрессивный вирус гриппа Singapore А, от которого в США в прошлом году погибло более 80 тысяч человек.
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