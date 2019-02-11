В Беларуси школьник зарезал учительницу и ученика

Ученик средней школы в Столбцах (Минская область) нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам, в результате чего педагог и один из подростков скончались. Об этом сообщило местное МВД.

«Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу», — отметили в милиции.

Сам школьник был задержан.

«Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Еще двое несовершеннолетних в больнице», — отметили в МВД.