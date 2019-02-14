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В январе госбюджет сведен с дефицитом в 12 миллиардов

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В январе госбюджет сведен с дефицитом в 12 миллиардов

По итогам января 2019 года государственный бюджет Украины сведен с дефицитом в 12,3 миллиарда гривен против 7,9 миллиарда гривен профицита годом ранее. Об этом сообщается в презентации «Макроэкономический обзор», размещенной на официальном сайте Минфина.

Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. Так, в январе Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа на эквивалент 41,7 миллиарда гривень, включая ОВГЗ в иностранной валюте на 587,4 миллиона долларов и на 33,3 миллиона евро.

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Также в Минфине напомнили, что запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 миллиарда гривен перенесены на февраль.

Минфин, бюджет
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