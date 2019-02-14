Банк JP Morgan выпустит собственную криптовалюту

Американский банк JP Morgan, который является одним из крупнейших в мире, сообщил о планах по запуску собственной криптовалюты JPM Coin. Она будет использоваться для проведения мгновенных расчетов между клиентами компании, тестирование нового альткоина начнется через несколько месяцев, пишет CNBC.
JPM Coin станет первой криптовалютой, выпущенной крупным американским банком. Он получит преимущества за счет статуса первопроходца и большой доли рынка (компания обслуживает 80% организаций из списка Fortune 500).
В мае прошлого года крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group объявил о планах по запуску собственных цифровых денег. Тестирование монеты MUFG Coin должно пройти в 2019 г. в нескольких регионах страны, в нем смогут принять участие до 100 тыс. клиентов компании.
Также к выпуску криптовалюты готовится корпорация Mizuho Financial Group. Курс альткоина будет привязан к японской иене, новую монету представят в марте. Местные магазины начнут принимать альткоин, а посетители, которые будут оплачивать свои покупки цифровыми деньгами, получат специальные скидки.
Отметим, что ранее аналитики банка JP Morgan раскритиковали криптовалюты и заявили, что в них нет смысла. По мнению специалистов, цифровые деньги будут использоваться только в том случае, если инвесторы потеряют веру в основные резервные активы, такие как золото и доллар. Глава компании Джейми Даймон неоднократно называл Bitcoin мошенничеством и сравнивал его с финансовым пузырем, однако затем извинился за свои слова и добавил, что верит в перспективы технологии блокчейн.
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