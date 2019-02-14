Венесуэльская оппозиция планировала свергнуть Мадуро за один день, - WSJ

Оппозиция Венесуэлы планировала стремительное свержение Николаса Мадуро после получения поддержки США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника.
Собеседник издания утверждает, что «люди из Каракаса» продали план переворота Вашингтону, пообещав, что военные перейдут на сторону Хуана Гуайдо, стоит ему получить поддержку извне и начать действовать.
«Они думали, что это 24-часовая операция», — добавил он.
WSJ ранее сообщала, что в ночь перед провозглашением себя врио главы государства Гуайдо говорил по телефону с вице-президентом США Майком Пенсом. Последний пообещал оппозиционеру поддержку в борьбе с Мадуро. «Поздний звонок запустил план», — уточняло издание.
23 января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Этот шаг поддержали США и множество других стран. Мадуро признают Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других стран.
Венесуэльская армия по-прежнему оказывает поддержку Мадуро.
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