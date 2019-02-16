Запуск ОПЗ отложили на месяц

Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта. Об этом заявил первый заместитель гендиректора предприятия Николай Щуриков, пишет «Думская».
По словам Щурикова, компания «Энергетический эквивалент», с которой ОПЗ заключил договор о переработке давальческого сырья, выполнила все требования, в том числе перечислила задаток, позволивший разморозить выплату зарплат рабочим.
«Но ... выяснилось, что „Укртрансгаз“ не может по техническим причинам оформить нового поставщика газа на ОПЗ. Всем, у кого осталось терпение и возможность, придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе», — сообщил представитель ОПЗ.
Напомним, что по мнению Щурикова, это последняя попытка запуска ОПЗ: «Если этот контракт не начнет работать, возможности в дальнейшем восстановить производство не будет».
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