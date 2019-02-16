Прокурор требовал для Манафорта 24 года тюрьмы

Во время нового судебного заседания спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал от 19,5 до 24,5 лет лишения свободы для бывшего руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на документ окружного суда США по восточному округу штата Вирджиния. Портал отмечает, что по сути это будет пожизненное заключение для 69-летнего подсудимого. Также спецпрокурор рекомендовал оштрафовать Мюллера на сумму от $50 тыс. до $24 млн.

«Манафорт более десяти лет действовал так, как будто был выше закона, лишив федеральное правительство и различные финансовые институты миллионов долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений и служить сдерживающим фактором от такого поведения как для Манафорта, так и для других лиц», — заявил Мюллер.

Экс-главу избирательного штаба Трампа арестовали в 2017 году по обвинению в сговоре, сокрытии банковских счетов, работе иностранным агентов, отмывании денег, давлении на свидетелей и уклонении от налогов. По версии следствия, Манафорт работал на экс-президента Украины Виктора Януковича и отмыл более $30 млн совместно со своим партнером Ричардом Гейтсом.

Жюри присяжных суда Вирджинии в августе 2018 года признало Манафорта виновным в налоговом мошенничестве, сокрытии счетов в заграничных банках и нарушении банковского законодательства. По второму судебному процессу об отмывании денег и работе иноагентом подсудимый пошел на сделку со следствием и согласился выплатить $22 млн, а также сотрудничать с Мюллером.

В декабре спецпрокурор сообщил, что Манафорт давал ложные показания о своих связях с администрацией президента и полученных платежах. В конце января суд перенес вынесение приговора Манафорту на неопределенный срок.