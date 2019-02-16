Под Ужгородом дом обстреляли из гранатомета

В ночь на субботу неизвестные обстреляли частный дом под Ужгородом. Об этом информируют в главном управлении Нацполиции в Закарпатской области.

«На Закарпатье сегодня ночью неизвестный выстрелил из гранатомета в дом местной жительницы. К счастью, обошлось без жертв. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, по факту покушения на убийство начато расследование», — говорится в сообщении полиции.

Как информируют в ГУНП, сообщение об инциденте поступило на линию «102» в 3:35. Полиция предполагает, что злоумышленник выстрелил из ручного гранатомета. Правовая квалификация в открытом уголовном производстве — покушение на убийство. Правоохранители определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

Как сообщают СМИ, дом, который обстреляли из гранатомета, принадлежит матери местного бизнесмена.