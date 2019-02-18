У России из-за санкций не получается выпускать новый самолет

Сроки запуска российского самолета МС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX.
«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности Росатом, уже есть. Сейчас завершаются испытания, поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года», — цитирует Чемезова ТАСС.
В январе стало известно, что санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что ряд компонентов, использовавшихся для крыла и части киля, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. По данным газеты, оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов.
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