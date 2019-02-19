СБУ заявила о разоблачении курируемого из РФ проекта «Белые балаклавы»

Сотрудники Службы безопасности Украины сорвали курируемый Россией проект дестабилизации ситуации в Украинском государстве, в рамках которого члены организованной гражданином страны в интересах РФ Николаем Дульским радикальной организации «Белые балаклавы» готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
«(Скрывающийся за пределами страны, но сохраняющих паспорт гражданина Украины — Ред.) Николай Дульский организовал в интересах РФ как минимум 6 акций дестабилизации. Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов дестабилизации ситуации — проект так называемой „Белой балаклавы“, члены которой, действуя по указанию из Москвы с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины», — заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге во вторник в Киеве.
По его словам, члены этой организации планировали захват административных зданий в регионах Украины, организацию массовых протестов и уличных беспорядков.
Кононенко сообщил, что по данным украинской спецслужбы, Россия разрабатывает и готовит ряд планов и схем по дестабилизации ситуации в Украине в 2019 году путем использования протестного потенциала, имеющегося в украинском обществе.
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