Украинская коррупция оставила следы в 65 странах мира

Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира, сообщает пресс-служба НАБУ.
«Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии. Со своей стороны Национальное бюро также пытается оперативно реагировать на запросы, полученные от зарубежных коллег: 90% из них выполнены», — говорится в сообщении.
Как отмечается, НАБУ направила около 500 запросов о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. Из них только во втором полугодии 2018 года — 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов — выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.
В НАБУ отмечают потребность в международной коммуникации тем, что большинство коррупционных схем предусматривает участие компаний, зарегистрированных за рубежом. Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов.
Примерами уголовных производств в НАБУ, расследование которых привело детективов за границу, являются: овладение 247 млн грн ГП «АМПУ», задача $60,5 США убытков ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация». НАБУ и САП подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн.
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