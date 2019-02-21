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Пользователи Android теперь могут прятаться от «слежки» Facebook

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Пользователи Android теперь могут прятаться от «слежки» Facebook

Социальная сеть Facebook ввела новую настройку в Android-приложении, разрешив пользователям отключить отслеживание местоположения в фоновом режиме. Если включить эту опцию в «Журнале геоданных», программе будет запрещен доступ к геолокационным данным, пока она не находится на экране.

Особенность Android заключается в том, что пользователи могут либо насовсем заблокировать приложению доступ к геоданным, либо разрешить его в любое время. Новая настройка позволяет сделать так, чтобы местоположение определялось только во время использования Facebook. Владельцам iOS-устройств ничего делать не нужно: платформа Apple и так позволяет отключить программе доступ к данным о геолокации, когда она запущена в фоновом режиме.

«Информация о местоположении позволяет людям использовать Facebook для того, чтобы найти мероприятия поблизости, видеть рекламу, соответствующую их интересам, отмечать, что они находятся в безопасности в кризисных ситуациях и обмениваться с друзьями информацией о любимых местах, — сообщили в пресс-службе компании. — Данные о местоположении также помогает Facebook узнать, была ли учетная запись пользователя взломана».

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Новая настройка появилась спустя неделю после того, как телеканал CNBC сообщил, что внутренняя служба безопасности Facebook использовала доступ к данным о местоположении, чтобы следить за стажерами, не явившимися на работу, и пользователями, которые могут представлять угрозу сотрудникам компании.

Facebook, Android
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Четверг, 21 февраля 2019
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