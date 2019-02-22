В РФ заявили о планах США с помощью Украины передать оппозиции Венесуэлы оружие

США якобы прорабатывают закупку в одной из стран Восточной Европы вооружения для поставки оппозиции в Венесуэле. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть данные, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы. Речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, ствольных и автоматических гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексах, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения. Это к вопросу о том, что подразумевается под доставкой гуманитарной помощи", - цитируют ее российские СМИ.

По словам Захаровой, США также могут привлечь украинское госпредприятие "Антонов" к поставке вооружения оппозиции в Венесуэле.

"В этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след. В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", - отметила дипломат, говоря о планах США поставить вооружение из Восточной Европы венесуэльской оппозиции.