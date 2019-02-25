Назарбаев назначил нового премьера Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Аскара Мамина новым премьер-министром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-службы президента Казахстана.
Сообщается, что Назарбаев подписал указ о назначении Мамина новым премьер-министром Казахстана. Отметим, ранее он занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. На посту первого вице-премьера работал с сентября 2016 года, на время отставки правительства исполнял обязанности премьер-министра.
Напомним, 21 февраля Назарбаев отправил правительство в отставку. Также он заявил, что правительству и Национальному банку не удалось в полной мере создать стимулы и инструменты для качественного роста экономики. По его словам, новое правительство должно выработать шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач.
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