Порошенко обещает внести в Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение

Президент Украины Петр Порошенко намерен внести в парламент законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании статьи Уголовного кодекса «незаконное обогащение» неконституционной.
«Я хочу всех успокоить и сказать, что как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся, я немедленно дам поручение срочно, с учетом заключения Конституционного суда, подготовить и внести в Верховную Раду (я определю его как неотложный) законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение», — сказал он на заседании Совета регионального развития в Запорожской области в среду, передает Интерфакс-Украина.
Порошенко заверил, что новая редакция статьи будет «выписана так, что и комар носа не подточит».
Он также отметил, что это решение КС «лишь ожидается, его еще никто не видел», нет даже подтверждения, но есть негативная реакция в социальных сетях.
Наопомним, 26 февраля СМИ сообщили, что Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
В КС подчеркнули, что законодательное определение «незаконного обогащения» как преступления делает возможным переложение этой обязанности со стороны обвинения на сторону защиты. «Суть презумпции невиновности в том, что определяющим является предположение о невиновности лица. Поэтому на лицо не может быть возложена обязанность доказывать свою невиновность и наличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность», — сообщили в КС.
Изменения в ст.368-2 Уголовного кодекса Украины касательно незаконного обогащения появились в 2015 году. Соответствующий законопроект № 1660-д парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
В январе 2018 года группа из народных депутатов предприняла попытку декриминализовать статью о незаконном обогащении, зарегистрировав соответствующий законопроект (№ 7499). Однако инициатива вызвала резонанс, вследствие которого нардепы отозвали проект закона.
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