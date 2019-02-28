Порошенко внес новый законопроект о наказании за незаконное обогащение

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый проект закона об уголовном наказании для чиновников, уличенных в незаконном обогащении, и поручил неотложно внести его на рассмотрение Верховной рады.
«Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский проект закона о необратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учесть все замечания суда», — написал он в Facebook.
Порошенко в четверг во время поездки в Кировоградскую область сообщил, что законопроект предполагает дополнить Уголовной кодекс новой статьей «Незаконное обогащение». По его словам, в зависимости от тяжести правонарушения максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
«Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы перекрыть любые возможности для незаконного обогащения, обеспечить расследование всех уголовных дел и обеспечить неотвратимость наказания за незаконное обогащение», — сказал Порошенко.
Напомним, что на этой неделе Конституционный суд признал не соответствующими принципам верховенства права и презумпции невиновности положения статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников. Эта статья была внесена в Уголовный кодекс в 2015 году по требованию ЕС, а также как одно из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
Из-за решения КС, около 70 уголовных дел должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
При этом даже принятие нового закона не позволит открыть эти дела заново, поскольку закон не имеет обратной силы.
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