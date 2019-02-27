Луценко считает, что контрабанда запчастей для бронетехники это нормально

Контрабандный ввоз в Украину необходимых военным запчастей для танков, БТР и артиллерии — это «приемлемая» в условиях воюющей страны практика, уверен генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Так он ответил на обнародованную журналистами информацию о том, что первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын Игорь участвовали в реализации схем, в рамках которых оборонным предприятиям поставляли контрабандные российские детали по завышенным в два—четыре раза ценам.

«Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны. В то же время неприемлема и аморальна нажива на этой деятельности. Для меня нет разницы, кто и под чьим флагом это делает», — написал Луценко.

Он заверил, что военная прокуратура давно ведет свое расследование по тому же делу и уже находится «на финишной прямой последних процессуальных действий».

«Несмотря на политический ажиотаж в Верховной раде и разглашение данных досудебного следствия, мы сможем в последующие дни объявить подозрения, пойти в суд и вернуть средства в бюджет», — подчеркнул Луценко. Он выразил надежду, что Национальное антикоррупционное бюро, возбудившее накануне уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере, в свою очередь даст ответ на вопрос о причастности к мошеннической схеме «госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей».

Накануне, 26 февраля, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что глава государства (Гладковского в расследовании называют «другом и партнером» Петра Порошенко) призвал проверить информацию о причастности первого заместителя секретаря СНБО к коррупционным схемам и поддержал его отстранение от исполнения обязанностей.

Напомним, по информации журналистов «Bihus.info», сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.