В Совбезе ООН заблокировали как американский, так и российский проекты резолюций по Венесуэле

Россия и Китай наложили вето на подготовленный США проект резолюции по Венесуэле, в котором в том числе говорилось о проведении в стране новых президентских выборов.
Также против документа проголосовала Южно-Африканская Республика. Из 15 членов Совбеза ООН девять поддержали проект резолюции США, еще три воздержались от участия в голосовании. Однако, по правилам ООН, документ не может быть принят, если против него выступил хотя бы один постоянный член Совбеза.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что цель внесенного США документа — признать парламент Венесуэлы конституционной властью, а прошедшие в прошлом году выборы главы государства — «несвободными и нечестными».
В свою очередь против российского проекта резолюции, в которой говорилось о сохранении целостности и независимости Венесуэлы, проголосовали семь членов Совбеза, включая США, еще четверо воздержались от голосования, а в поддержку выступили четыре страны — Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.
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