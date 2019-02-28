Руанда запустила свой первый спутник

Руанда запустила в четверг в космос свой первый в истории спутник - "Исьерекезо". Как сообщает ТАСС со ссылкой на руандийскую газету The New Times, он входил в число шести аппаратов британской телекоммуникационной компании OneWeb, которые были выведены на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Спутник предназначен для обеспечения школ Руанды широкополосным интернетом.

Первой услугами спутника сможет воспользоваться школа на небольшом руандийском острове Нкомбо на озере Киву.

Как и во многих других частях Африки, в Руанде обеспечение доступа к интернету сталкивается с проблемами прокладки кабеля в труднодоступной местности, и предпочтение отдается беспроводной связи. Кроме того, кабельная связь обходится намного дороже, в случае с Руандой доступ к широкополосному интернету стоил бы около $2 млрд.

Ранее глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что все шесть запущенных с космодрома Куру спутников успешно функционируют.