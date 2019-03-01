НБУ пересмотрит критерии определения системно важных банков

Национальный банк Украины (НБУ) намерен привести критерии определения системно важных банков в соответствие с рекомендациями Европейского надзорного органа (European Banking Authority, EBA), сообщается на сайте регулятора.
Национальный банк планирует в течение марта-апреля завершить обновление методологии оценки системной важности банков.
Обновленные критерии, а также утвержденный в соответствии с ними перечень системно важных банков на 2020 год будут обнародованы на сайте НБУ до 1 июня 2019 года.
Нацбанк рассчитывает, что новые критерии будут более точно отражать значимость банков для рынка.
Соответственно НБУ перенес срок определения системно важных банков.
Такое решение закреплено постановлением правления НБУ «О внесении изменения в положение о порядке определения системно важных банков» № 46, которое утверждено и вступило в силу 28 февраля 2019 года.
Нацбанк напоминает, что, в соответствии с действующими с 2016 года критериями, системно важными банками неизменно являются ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.
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