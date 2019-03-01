Госбанки в 2018 реструктуризировали проблемные кредиты на 21 млрд гривен

Государственные банки Украины в 2018 году провели реструктуризацию проблемных кредитов на сумму 20,906 млрд грн, при этом 80% процедур реструктуризации было проведено в соответствии с законом «О финансовой реструктуризации».

Об этом сообщается в первом регулярном отчете о состоянии работы государственных банков с проблемными кредитами, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в целом проблемная задолженность госбанков в минувшем году уменьшилась на 4,884 млрд грн, в том числе на 2,783 млрд грн — за счет погашения собственными средствами, на 526 млн грн — за счет реализации залогового имущества, на 1,575 млрд грн — за счет принятия залогового имущества на баланс банка.

Кроме того, госбанки списали 1,483 млрд грн как безнадежную задолженность за счет резерва.

Доля неработающих кредитов в государственных банках в 2018 году сократилась до 67,9% с 71,1%.