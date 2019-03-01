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Фирма Гладковского получила 510 миллионов по тайным соглашениям

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Фирма Гладковского получила 510 миллионов по тайным соглашениям

С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод № 2 Компании «Богдан Моторс» получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

Деньги поступали с казначейского счета в Черкасской области на частный счет «Богдан Моторс», открытый в «Правэкс-банке». Небольшая часть средств была перечислена некоторым частным подрядчикам. В частности ООО «Богдан Индустрия», которое также входит в корпорацию «Богдан», получило 20,3 млн гривен на поставку автомобилей Great Wall.

За что именно уплачены деньги — количество авто и стоимость за единицу — не указано. Вместе с тем, недавно пресс-служба «Богдан» сообщила, что в этом году корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин «Богдан 2251» и грузовиков «Богдан 6317» для Вооруженных сил Украины.

«Многомиллионные суммы и долгосрочность контрактов между Минобороны и корпорацией „Богдан“ могут свидетельствовать о том, что сегодня автопарк армии под прикрытием государственной тайны фактически формирует бизнес первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского», — считает Каневский.

Напомним, корпорация «Богдан» ранее настаивала, что детали контрактов с Министерством обороны, которые выполняются под грифом государственной тайны, не могут быть раскрыты для общества и средств массовой информации.

В четверг стало известно, что «Богдан» будет поставлять армии еще и броневик «Барс-8».

Владельцем корпорации «Богдан Моторс» является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко.

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Сейчас Гладковський отстранен от должности после коррупционного скандала. По информации журналистов «Bihus.info», сын Гладковского, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок.

Олег Гладковский
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