Российское гражданство за январь-март получили почти 20 тысяч украинцев

Российская Федерация в первом квартале 2019 года предоставила гражданство 18 тыс 894 украинцам, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ, передает Интерфакс-Украина.

В частности, за январь-март 18 тыс 894 украинцев получили гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 14 тыс 742 видов на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 169 тыс 356 украинцев).

Кроме того, граждане Украины в первом квартале получили 14 тыс 972 разрешений на временное проживание в РФ, тогда как проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 151 тыс 87 украинцев.

За январь-март 2018 года российское гражданство получили 19,4 тыс. граждан Украины.