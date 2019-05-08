Украина вводит безвиз с еще одной страной Карибского бассейна

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой, которая находится в Карибском бассейне. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Сообщается, что на сегодняшнем заседании одобрили проект соглашения с правительством Содружества Доминики, а также уполномочили посла Украины в Британии Наталью Галибаренко подписать его.
Таким образом, граждане Украины смогут посещать Доминику без виз не более 90 дней в течение 180-дневного срока. Если срок пребывания превышает 90 дней, независимо от целей поездки, виза остается обязательной.
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