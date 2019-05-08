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Трамп прокомментировал публикацию The New York Times об убытках своего бизнеса в 80-90-е годы

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Трамп прокомментировал публикацию The New York Times об убытках своего бизнеса в 80-90-е годы

Президент США Дональд Трамп объяснил происхождение колоссальных убытков, которые демонстрировали американские бизнесмены, в том числе его бизнес, в 1980-1990-х годах. Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось о том, что бизнес Трампа в период с 1985 года по 1994 год потерял около $1,17 млрд.

Дональд Трамп связал большие убытки застройщиков в 80-90-е годы с желанием избежать налоговых выплат и отметил, что подобный прием использовали в то время практически все бизнесмены в США. «Застройщики в 1980-х и 1990-х годах, более 30 лет назад, имели право производить массовые списания и снижения стоимости, что, при активном строительстве, влекло за собой финансовые и налоговые потери практически во всех случаях, — написал в Twitter в среду американский лидер. — Всегда существовало желание продемонстрировать свои убытки с целью избежать налогов».

Также Трамп вновь обрушился с критикой на The New York Times и обвинил издание в публикации старой и лживой информации.

В октябре 2016 года то же издание информировало, что Трамп сообщил об убытках на 916 млн долларов в своей налоговой декларации за 1995 год. По данным газеты, это могло дать ему возможность легальным путем избегать выплаты любых федеральных налогов на срок до 18 лет, однако не уточнялось, прибегал ли к этой возможности нынешний хозяин Белого дома.

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Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Дональд Трамп, политика Трампа
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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