Известные артисты задекларировали по итогам 2018 года по несколько сотен гривен доходов

Многие известные артисты задекларировали за 2018 год несколько сотен или даже десятков гривен доходов, в том числе — Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Камалия, фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, Позитив (группа «Время и Стекло»), Мария Яремчук, Амадор Лопес, а также — претендентка на право представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2019» Maruv и ее соперница в национальном отборе Александра Зарицкая (группа KAZKA), сообщил и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов.
«...Несмотря на яркий позитивный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают примерными налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что есть такими же декларантами доходов, как и их зрители... Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривен). Часто забывают о доходах, полученных за границей», — написал он в соцсети Facebook в пятницу.
Помимо звезд эстрады, низкие доходы задекларировали также ряд известных спортсменов, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина, Александр Усик, добавил Е.Бамбизов.
Всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством задекларировали по итогам 2018 года 127 млн грн доходов, указал Бамбизов.
«Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн. Среди певцов рекорд — 11,8 млн грн», — подчеркнул он.
В качестве положительного примера он назвал Монатика, Тину Кароль, Олега Винника, Константина Меладзе — список присоединившихся к кампании по декларированию артистов состоит из около 200 имен, тогда как по итогам 2017 года доходы, связанные с шоу-бизнесом, задекларировали 102 украинца.
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