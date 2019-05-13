С 1 июля должен запуститься рынок электроэнергии, - Гройсман

По информации премьер-министра Владимира Гройсмана, Министерство энергетики и угольной промышленности нарабатывает нормативную базу для запуска нового рынка. Об этом он сообщил в интервью информагентству «Интерфакс-Украина».

«Закон о рынке электроэнергии был наработан вместе с нашими международными партнерами. Он принят парламентом и предусматривает введение рынка электроэнергии с 1 июля в соответствии со всеми международными стандартами. Поэтому сейчас во исполнение закона Минэнерго нарабатывает нормативную базу для его внедрения», — завил Гройсман.

Премьер-министр считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

«Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей», — подчеркнул он.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона «О рынке э/э», принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели «единого покупателя» к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка «на сутки вперед» и внутреннесуточного рынка.

Закон «О рынке электрической энергии» имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.

Для населения тарифы на электроэнергию не вырастут. С целью сохранения приемлемых для населения тарифов компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами электроэнергии для бытовых потребителей будут производить за счет прибыли «Энергоатома».