Гройсман подписал постановление, которое сохраняет низкие тарифы для населения в новом рынке электроэнергии, – СМИ

На официальном веб-сайте правительства опубликовано постановление «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии». Этим постановлением вносятся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 № 483.

Об этом сообщило интернет-издание «Обозреватель».

Как отмечают источники в Кабмине, для обеспечения действенного механизма выполнения функции ПСО было проведено совещание с основными участниками рынка, на которой согласовано оптимальный компромиссный вариант. Для выполнения функций ПСО для населения решено назначить отдельного оператора — государственное предприятие «Гарантированный покупатель». Таким образом ГП «Гарантированный покупатель» будет специализированным предприятием по выполнению функции ПСО как для «зеленых» так и для населения.

Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотренный законом «О рынке электроэнергии», принятым в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета Европейского Союза (ЕС), в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

В начале июня Владимир Гройсман заявил, что для правительства важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. «Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем», — добавил он. Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности.

Как сообщалось ранее, Украина сохраняет низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт/ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС — на уровне 6 гривен.