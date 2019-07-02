Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу «Роттердам +», - Гройсман

Запуск нового рынка электроэнергии, стартовавшего в Украине 1 июля, позволил похоронить формулу ценообразования на электроэнергию «Роттердам +». Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня официальные похороны формулы» Роттердам + «. Я всех с этим поздравляю, потому что внедрение рынка электроэнергии позволило ее похоронить. Что-то поменять мог парламент — он этого не сделал. А моя задача была, наша профессиональная — сделать так, чтобы вы ничего не почувствовали от внедрения рынка, чтобы ни на одну гривну для людей не поднялась цена электроэнергии», — заявил Гройсман.

По словам премьера, с 1 июля рынок заработал и стоимость электроэнергии для украинцев не выросла ни на копейку.

«Это называется профессионализмом. Я считаю, что так по каждому вопросу и надо действовать: даешь обещание — должен выполнять», — добавил Гройсман.

Напомним, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой закона «О рынке электрической энергии», новый оптовый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019 года.

Запуск рынка — это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. А также условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Розничный рынок электроэнергии в рамках реформы энергорынка был запущен с 1 января 2019 года.